Убитая предательством мужа и подруги Елена Товстик сверкнула грудью на шоу Малахова

Андрей Малахов заполучил эксклюзив. Известный шоумен снял в новом выпуске своей программы Елену Товстик, жену миллиардера Романа Товстика, который, как говорят, за ее спиной закрутил роман с соседкой, четвертой женой ведущего Дмитрия Диброва Полиной. Мужчина так увлекся эффектной красавицей, что подал на развод с матерью шестерых детей.

Шоу, которое уже появилось в Сети, сняли прямо дома у Елены. Женщина предстала перед камерами в черном облегающем фигуру наряде и с минимумом макияжа. Волосы она распустила. По словам Елены, отношения Романа и Полины стали для нее самым настоящим предательством. Товстик призналась, что ей было бы не так больно, что у супруга интрижка с другой женщиной, но не с Полиной. В какой-то момент Елена расплакалась от нахлынувших чувств.

В Сети бурно обсуждают шоу. Особо наблюдательные зрители раскритиковали Елену за слишком глубокое декольте, из которого почти вывалилась грудь. Другие отметили "косноязычие" женщины, мол, плохо строит фразы. Однако у Елены нашлись и защитники. Они заявили, что женщина находится в таком эмоциональном состоянии, что не может говорить безупречно. К тому же, считают фанаты, Елена не привыкла выступать перед камерой.

Ранее Полина Диброва утверждала, что последние несколько лет не общается с Еленой. Более того, якобы и Роман и она сразу объявили своим вторым половинам о намечающемся романе.