Суд в Москве заочно арестовал блогера Алекса Лесли

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал заочный арест блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Об этом стало известно во вторник, 26 августа.

Кириллов проходит по уголовному делу о склонении к изнасилованию — в Москве зафиксирован целый ряд жалоб на домогательства со стороны участников тренинга Лесли по пикапу. Министерство внутренних дел России объявило его в розыск.

Блогер арестован заочно, поскольку проживает за пределами России, сообщает РИА Новости.

Алекс Лесли уже оказывался под следствием — в Таиланде, где его обвиняли в вовлечении в занятия проституцией, незаконном проведении секс-тренинга и нелегальной трудовой деятельности.

В России Алекс Лесли под видом тренингов подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении девушек. Слушатели тренингов блогера проявляли сексуальную агрессию по отношению к женщинам, что стало основанием для возбуждения дела.