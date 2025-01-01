В Германии устрашающими темпами "рушится мир пивоварен". На это пожаловался руководитель пивоваренной компании Oettinger Штефан Блашак.

Как заявил предприниматель изданию Ausburger Allgemeine, практически ежедневно в ФРГ происходят банкротства небольших предприятий, а в скором времени это коснется и крупных компаний.

Блашак объяснил это неуклонным сокращением потребления пива в Германии, причем если прежде продажи снижались на 2-3% в год, то в 2025 году произошел обвал сразу на 7–7,5%. Текущий объем производства пива в ФРГ оценивается в 80 миллионов гектолитров.

Глава Oettinger посетовал на популяризацию здорового образа жизни, из-за чего молодое поколение немцев пьет все меньше пива.

В июле сообщалось, что Россия, по данным производителя хмеля BarthHaas, вытеснила Германию с пятого места в мире по объемам производства пива, нарастив показатель на 9%, до 9,1 миллиарда литров. В ФРГ он упал на 1%, до 8,4 миллиардов литров.

При этом уменьшились в четыре раза поставки европейского пива в Россию. Они упали до минимальных с 2016 года 4,04 тысячи тонн, тогда как импортные пошлины на пенный напиток выросли с начала 2025 года с 0,1 до 1 евро за литр.

Употребление алкоголя вредит здоровью!