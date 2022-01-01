Меган Маркл сообщила о вынужденной разлуке с детьми от принца Гарри

В новом выпуске своего шоу "С любовью, Меган" супруга британского принца Гарри, малоизвестная американская актриса Меган Маркл рассказала о вынужденной разлуке с детьми, сыном Арчи и дочкой Лилибет.

Все началось с того, что в беседе с Тэном Франсом Меган сообщила, что материнство превзошло все ее ожидания. "Всё оказалось лучше, чем я могла себе представить", — заявила она.

Далее Маркл рассказала о том, как однажды ей пришлось оставить Арчи и Лилибет почти на три недели. "Я была... не в себе", - призналась Меган.

Актриса имеет в виду, как в 2022 году она вместе с принцем Гарри приехали в Великобританию из США, чтобы принять участие в ряде благотворительных мероприятий, когда королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Герцог и герцогиня Сассекские уже были в Европе без детей, которым на тот момент было три года и 15 месяцев соответственно. Они посетили благотворительные мероприятия в Манчестере и Германии, а затем вернулись в Великобританию, когда королева внезапно заболела. В общей сложности они отсутствовали 17 дней, уточняет People. В результате пара осталась в стране на время похоронных мероприятий.

Меган и Гарри покинули Великобританию на следующий день после государственных похорон королевы 19 сентября 2022 года. Вернувшись домой, они, как сообщил принц в своих мемуарах "Запасной", держали Арчи и Лилибет при себе и "не выпускали их из виду".

"Когда твои дети достигают определенного возраста — когда ты не просто играешь с ними в песочнице, а почти снова играешь в своей собственной песочнице, — это очень радостно. Как женщина, мама и жена, ты снова можешь найти себя — в той ипостаси, которая всегда была с тобой, но которой ты, возможно, не уделяла столько внимания, сколько теперь, когда твои дети стали немного старше, — и это прекрасное чувство", - заключила Меган Маркл.