ЦБ обязал банки объяснять клиентам причины блокировки карт

Кредитно-финансовые организации обязаны предоставлять своим клиентам полную информацию о том, на основании какого нормативно-правового акта было принято решение о блокировке банковской карты. Об этом заявили во вторник, 26 августа, в Банке России.

Как подчеркнул регулятор в своем информационном письме, люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему, поскольку банки не всегда понятно раскрывают причины своих действий.

Напомнив про обязанность банков по информированию клиентов о причине блокировки карт, Центробанк также призвал организации сообщать гражданам о том, что им необходимо предпринять для защиты своих прав и снятия ограничений.

Ранее начальник 2 отдела организации расследования дистанционных хищений Следственного департамента МВД России Ильнур Якупов отмечал, что "все данные моменты" относительно утери и блокировки банковских карт отражены в договоре клиента с кредитно-финансовой организацией, выпустившей и обслуживающей пластик.

Между тем во второй пакет антимошеннических поправок хотят включить ограничение количества банковских карт, которые может иметь один человек. Если соответствующие меры примут, россиянам запретят иметь больше 10 карт.