Сергей Собянин рассказал о подготовке Москвы к новому отопительному сезону

К 1 сентября все городские объекты будут готовы к началу отопительного сезона. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем официальном телеграм-канале. Кроме того, были проведены гидравлические испытания, чтобы выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить.

"Сейчас заканчиваем масштабную комплексную работу, благодаря которой в холода будет тепло в каждой квартире", - сообщил мэр столицы.

Интересно, что еще в конце мая премьер Михаил Мишустин на заседании правительства дал поручение начинать готовиться к отопительному сезону и особенно обратить внимание на приграничные регионы.

В прошлом сезоне топливно-энергетический комплекс отработал штатно, несмотря на то, что был побит исторический рекорд потребления электричества. В регионах, где до сих пор наблюдается дефицит энергии, пришлось законодательно запретить майнинговую деятельность. Особое внимание - модернизации сетей. Приграничным регионам выделено свыше миллиарда рублей, в том числе на закупку автономных котельных.