Премьер Индии четыре раза проигнорировал звонки Трампа

Американский лидер Дональд Трамп за последние несколько недель предпринял четыре попытки поговорить по телефону с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, но наталкивался на отказ. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, президент Соединенных Штатов до этого шокировал экспортными пошлинами в 25% Индию, которую называл "мертвой экономикой".

Кроме того, отношение в Индии к Дональду Трампу значительно изменилось, в числе прочего, из-за его заявлений о стремлении развивать отношения с Пакистаном, в то время как отношения между Нью-Дели и Исламабадом переросли в вооруженный конфликт.

Ранее The Economist писал, что индийские власти неприятно поражены отсутствием уважения со стороны Дональда Трампа к Нарендре Моди. Угрозы американского политика ввести санкции против Индии из-за закупок российской нефти лишь усилили недоверие Нью-Дели к Вашингтону, особенно после требования Трампа закупать больше американских вооружений.

Индийский министр обороны Раджнатх Сингх подчеркивал, что "начальник для всех" — под этой формулировкой, видимо, подразумевался президент США Дональд Трамп — не понимает быстрого прогресса Индии, однако никто "не сможет помешать нам стать сверхдержавой".