Ведущая Анфиса Чехова выходит замуж

Весной стало известно, что Анфиса Чехова встречается с актером и продюсером Александром Златопольским. На днях на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярная ведущая сообщила, что возлюбленный вывез ее из страны в совершенно неизвестном для нее направлении. Лишь уже будучи в самом городе, Анфиса узнала, что попала в Париж.

А сейчас она сообщила, что не просто так случилось это неожиданное путешествие. Телеведущая получила предложение руки и сердца. Радостной новостью Чехова поделилась с многочисленными подписчиками. Она дала согласие. Кроме того, счастливая невеста показала колечко с внушительным бриллиантом.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Никто и никогда не любил меня так, как он! С ним я почувствовала себя как дома, где я могу быть абсолютно любой! Он выдерживает все мои эмоции и обожает мои капризы. С ним нет драмы и обо всем можно договориться. С ним всегда весело! А если я грущу, то у меня есть плечо, в которое я могу поплакать. Он снял с меня все заботы, кроме приятных. Он позволяет мне быть разной, и даже самые угрюмые мои стороны его не пугают. Он развивается вместе со мной, он самый большой оптимист из всех, кого я знаю, и наши планы на жизнь удивительно совпадают. С ним я стала смелее и спокойнее! А уровень моего доверия равен абсолюту", - сообщила счастливая Анфиса.

При этом она подчеркнула, что это не была любовь с первого взгляда. По словам Чеховой, она выбрала избранника "сердцем и сознанием". При этом ведущая заявила, что их отношения далеки от идеальных, но как раз в этом видит большой потенциал для совместной работы.

"Я никогда ничего не загадываю на будущее и всегда говорю: "Поживем - увидим!". Сегодня в нашей жизни зарождается новая глава. К чему мы придем и как сложится наше совместное будущее зависит только от нас", - заключила Чехова.