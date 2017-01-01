Меган Маркл пришла на ТВ и рассказала о пережитых во дворце страданиях: "Мне приходилось постоянно носить колготки!"

Меган Маркл не появлялась в Британии три года, но это не мешает ей рассказывать все новые истории об ужасной жизни во дворце. И по удивительному стечению обстоятельств, очередную порцию откровений герцогиня Сассекская выдала перед премьерой своего шоу на Netflix "С любовью, Меган".

Американка пришла на передачу телеканала Bloomberg и обрушилась с обвинениями на королевскую семью, заявив, что "несколько лет назад она не могла говорить громко". Мол, даже в одежде ее заставляли быть "тихой". Но сейчас она снова стала яркой, к экс-актрисе вернулся голос.

"Несколько лет назад все было по-другому, когда я не могла так громко говорить и мне приходилось постоянно носить колготки телесного цвета! Я не видела колготок со времен фильмов 80-х! Это показалось мне немного ненастоящим" — посетовала герцогиня.

Кроме того, Меган пришлось забросить свои соцсети. В апреле 2017 года, за несколько месяцев до помолвки с Гарри, Маркл получила целый свод правил, все их нужно было беспрекословно выполнять. У американки до сих пор появляется тошнота, когда вспоминает тот список.

"Это глупый пример, но когда ты не можешь одеваться так, как тебе хочется, и говорить правдивые вещи, ты можешь потеряться в этом мире. Очень важно чувствовать себя комфортно в своей собственной шкуре. В моей жизни были разные главы", — отметила жена принца Гарри.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские покинули Лондон в 2020 году, после этого Меган рассказала, что в одиночку боролась с мыслями о самоубийстве, ведь никто из членов королевской семьи не протянул ей руку. Также Маркл уверяла, что после свадьбы с Гарри у нее отобрали паспорт.

Меган не появлялась в Великобритании с сентября 2022 года, когда находилась на родине мужа с благотворительным визитом, в те же дни умерла королева Елизавета II. После похорон бабушки Гарри заявил, что считает Британию небезопасной для его жены и детей, а также дал понять, что никогда не вернется жить в Лондон.