ВС России взяли в клещи подразделения ВСУ в Серебрянском лесничестве

Подразделения ВСУ из 119-й бригады теробороны взяты в клещи в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР. Войска "Западной" группировки продвинулись в направлении реки Северский Донец, замыкая окружение, сообщили в российских силовых структурах.

По данным силовиков, украинская группировка постепенно откатывается в сторону Ямполя, некоторые подразделения отходят к Северску. Наступление российских войск поддерживают тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что ВСУ отвели элитное подразделение беспилотников Signum в тыловые районы после прорыва ВС России в Серебрянском лесничестве. Также известно, что мобилизованные украинские военные поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы самовольно их оставить, передает РИА Новости.