Жена узнала об измене Романа Товстика от собственного ребенка

Дмитрий Дибров разводится с 36-летней женой Полиной. Говорят, она увлеклась соседом, другом семьи, миллиардером Романом Товстиком, и не смогла противостоять вспыхнувшим чувствам. По слухам, любовник, подавший на развод с матерью своих шестерых детей Еленой, полгода уговаривал Диброву оставить супруга. Якобы мужчина намерен сыграть свадьбу с Полиной, он уже арендовал огромный дом для новой семьи.

И вот Елена Товстик дала откровенное интервью Андрею Малахову, в котором изложила свою версию событий. Она сообщила, что узнала об измене мужа от собственного ребенка. Только после этого Роман признался во всем. До этого Товстик внушал Елене, что хочет развестись, чтобы побыть один. Он утверждал, что "семья и шестеро детей не делают его счастливым".

Также Елена рассказала, что Роман планировал быстрый развод без шумихи. Якобы на расставании бизнесмена настаивала четвертая жена ведущего Дмитрия Диброва. "Полина топнула ногой - у нее день рождения, астрологи сказали обнулиться. Сказала Роме: "Если не ты - уйду к другому олигарху!" - поведала Елена. Товстик хотел развестись за неделю, подписать все соглашения и улететь к любовнице в Испанию, однако что-то пошло не так, и теперь эта история стала достоянием общественности.

Самое интересное, что за 22 года совместной жизни Елена себе ничего не отложила. Сейчас ей и детям муж-миллиардер дает деньги буквально только на еду. "Да я ему носки стирала, ела доширак, учебу бросила, продала квартиру и вложила в бизнес", - пожаловалась брошенная жена Товстика.