В течение ближайших пяти лет в столичных технопарках откроются дополнительные площади – всего более 2,5 млн квадратных метров. Уже сейчас в Москве создаются целые промышленные кластеры в таких отраслях, как пищевое производство, микроэлектроника, фармацевтика, автомобилестроение и самолетостроение. Об этом Сергей Собянин рассказал сегодня в интервью "Комсомольской правде". Также мэр рассказал, что в ближайшие пять лет в мегаполисе откроются 30 станций метро. А центральные диаметры из Москвы продлят до столиц соседних регионов.

"Школа будущего" – так называют образовательные учреждения, советующие новым московским стандартам, словно машина времени может в одну секунду перенести…в прошлое.

Теперь в этих стенах учатся уже дети Лидии. Да и саму школу после капитального ремонта не узнать. Просторные и светлые классы, удобные парты на которых рисовать рука не поднимется. А еще IT-полигон, интерактивное оборудование, комфортные зоны отдыха.

Ведь функционален каждый сантиметр. В этом родители до 30 августа могут убедиться лично. "В школу как на экскурсию" – отнюдь не метафора, а городской проект, как раз к началу нового учебного года.

"Вы знаете, я бы мечтал учиться в такой школе…", - говорит Михаил Горемыкин, директор школы № 1770.

И таких обновленных зданий уже на следующей неделе в городе откроется больше полусотни. В 2026 еще 100 школ приведут к московскому стандарту. Он теперь разработан для медицины, оказания услуг и многих других сфер. "Важно понимать международный опыт развития мегаполисов", – отметил Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде":

"Сегодня Москва, с этой точки зрения - один из международных лидеров. По образованию, например, в международных рейтингах мы одни из первых. В экономике мы сегодня занимаем третье место в мире по паритету покупательной способности. Это серьезный показатель. По динамике развития давно уже обогнали всех наших европейских коллег".

Например, в сферах благоустройства и развития транспорта. В среднем в Москве будут открывать по 6 новых станций метро в год. Строят целыми линиями. На схеме появятся графитовая "Рублёво-Архангельская" и рубиновая Бирюлёвская. А в конце 2026 в столичной подземке планируют запустить первый беспилотный поезд.

"Я считаю, что весь транспорт рано или поздно будет беспилотный. Не через год-два, но через десятилетия. При этом беспилотный рельсовый транспорт будет развиваться в первую очередь. Я надеюсь, уже в сентябре запустим первый беспилотный трамвай. А через 5 лет у нас две трети трамваев будут беспилотными", - сказал Собянин.

Всё лето московские специалисты работали и в Донбассе, помогая восстанавливать инфраструктуру. Главная цель сейчас – подготовка к отопительному сезону:

"Сейчас одна из серьёзных задач – это восстановление районов Донецка, находившихся под прямым огнем артиллерии. Сегодня противник отодвинут, и мы со следующего года системно уже зайдем и в эти районы – там работы непочатый край".

Столичная промышленность становится всё более технологичной – в помощь особые экономические режимы и технопарки. Город развивается равномерно – в Новой Москве, например, же работает кинокластер мирового уровня. А в Коммунарке появится еще один Сити – комплекс Мегаполисов. Москва вообще город комфортный для работы и отдыха. Ну где еще можно наслаждаться последними днями уходящего лета. К 2035 в городе будет 125 открытых бассейнов.

"Наша задача – чтобы в каждом районе в шаговой доступности были такие объекты. Появляются новые проекты. Пионерский пруд в Парке Горького – в котором теперь есть специальная очистка. Разрешено купание, можно загорать. Будем делать пляжных мест больше, чем в Сочи", - рассказал Собянин.

Ведь в 2030 уверен мэр, Москва будет такой-же как сейчас – яркой, светлой, удобной и технологичной, только на 5 лет лучше.