Автомобилистов предупредили о мошеннических схемах с несуществующими штрафами

Автовладельцев призывают проверять информацию о штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД) исключительно через официальные порталы, чтобы не стать жертвами мошенничества. Об этом во вторник, 26 августа, напомнили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ведомство призвало москвичей к повышенной бдительности и внимательности в связи с участившимися случаями мошенничества. Столичные власти будут и дальше заботиться о безопасности жителей города.

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) напомнила, что официальные постановления об административных правонарушениях не отправляют сразу в почтовый ящик или на электронную почту — через них автовладелец может получить только уведомление о заказном письме, сообщает АГН "Москва".

Ранее в "Лаборатории Касперского" предупредили, что уже в ближайшее время может приобрести массовый характер мошенничество с блокировкой автомобильного компьютера и требованием выкупа. Если хозяин транспортного средства откажется заплатить хакерам, его машина не тронется с места.

Чтобы не остаться без денег, важно сохранять бдительность и рассудительность. В МВД перечислили самые распространенные кодовые фразы, которые помогут определить мошенников. Злоумышленники пытаются заставить жертву сильно нервничать, чтобы она не могла рассуждать здраво.