Выяснилось, когда температура в Москве вернется к норме

В пятницу, 29 августа, теплый атмосферный фронт принесет в Московский регион небольшие дожди и приблизит показания термометров к климатической норме. Такой прогноз сделал метеоролог Михаил Леус.

Как написал специалист в своем Telegram-канале, пока Москва и Подмосковье остаются в тылу обширного циклона. Из-за него сохранится облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди. 26 августа ожидается не более 16 градусов тепла — это будет самый холодный день недели. Среда, 27 августа, будет теплее лишь на один градус.

В четверг, 28 августа, влияние на погоду начнет оказывать гребень европейского антициклона. Он постепенно прекратит дожди и продолжит усиливать прогрев, но до температурной нормы пока далеко – днем воздух прогреется максимум до 19 градусов. Лишь в последний рабочий день недели потеплее до 20-22 градусов.

Последние летние выходные обещают 25-28 градусов тепла, но вместе с ними ожидаются кратковременные дожди, местами — грозовые.

Ранее эксперт прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупреждал, что в последнюю семидневку лета в столичном регионе от погоды не ожидается "ничего интересного, ничего хорошего". Он подчеркивал, что "это ненормально", ведь "в конце месяца бывали более теплые деньки".

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец допускал, что тридцатиградусная жара может обрушиться на Москву в последние дни августа. По его словам, начало сентября тоже обещает быть теплым — осень вступит в свои права с некоторым опозданием.