На Западе отметили превосходство российских подлодок над натовскими

Российские атомные подводные лодки превосходят иностранные аналоги по некоторым параметрам – в частности, по количеству ядерных боеголовок на борту. Современные АПЛ Военно-морского флота России, включая подлодки проекта 955А "Борей-А", способны атаковать цели на территории США, оценило возможности российских субмарин издание Military Watch Magazine.

Подчеркивается, что российские подлодки "Борей" хорошо приспособлены к операциям в арктическом регионе. Все АПЛ ВМФ России дислоцируются в составе Северного и Тихоокеанского флотов. Широта применения подлодок позволяет им наносить удары по целям в Европе и Северной Америке с относительно небольшим временем предупреждения, отмечают авторы.

Ранее стало известно, что подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 955А прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте. Издание уточняет, что подлодки "Борей-А" способны нести по 16 твердотопливных баллистических ракет "Булава", дальность полета которых - более 9000 километров.