Еще два альпиниста погибли на пике Победы: перед смертью они виделись с застрявшей на вершине россиянкой

Весь мир следит за спасательной операцией на пике Победы в Киргизии. Там 12 августа на высоте 7000 метров из-за перелома ноги застряла Наталья Наговицына.

Сразу после инцидента к россиянке смогли добраться двое альпинистов из Италии. Они доставили пострадавшей еду и спальник. При повторной попытке помочь Наталье, один из спортсменов погиб. Оказывается, в течение последних двух недель после встречи с россиянкой скончались еще двое.

Во время восхождения на пик Победы в Киргизии 12 августа погибли иранские альпинисты Хассан Машхадиоглу, руководитель альпинистского клуба в Иране, и инструктор по альпинизму Марьям Пилехвари. Они смогли добраться до вершины, но живыми с горы не вернулись.

Для Хассана и Марьям это была третья попытка покорить пик Победы. Как пишет SHOT, иранцы достигли вершины 11 августа, а на следующий день начали спуск. На высоте около 7300 метров они пересеклись с Наговициной, которая в тот момент еще не получила травму. Что произошло дальше — не известно. Были найдены лишь вещи альпинистов, сами спортсмены пропали. 26 августа Машхадиоглу и Пилехвари официально признаны погибшими.

Между тем, по некоторым данным, Наталья Наговицына все еще может быть жива. 19 августа дрон снял альпинистку — она активно махала рукой и подавала признаки жизни. Сын россиянки публично обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросил помощи.

"Моя мама — опытный альпинист, имеет 2-й спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива", — говорится в заявлении Михаила Наговицына.