Ми-8 привлекли для тушения ландшафтного пожара в Крыму

В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для тушения ландшафтного пожара. В Симферопольском районе пожарным удалось отстоять СНТ "Росинку".

Рядом с населённым пунктом горит сухая растительность. Из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась в 4 раза и он уже бушует на 12 гектаров. Пламя перешло на хозпостройки в дачном поселении. Жилые дома не пострадали.

К ликвидации возгорания подключили два вертолёт Ми-8 МЧС. Они уже совершили 34 сброса воды. Ранее пожар угрожал и селу Мраморное. Его также удалось отстоять спасателям. На месте работает водоподвозящая техника и тракторы.

На данный момент сотрудники МЧС локализовали огонь на площади 12 гектаров. Всего привлечено 163 человек и 44 единицы техники.