Определена точка запуска атаковавших Петербург дронов ВСУ

Определена возможная точка запуска беспилотников, атаковавших Санкт-Петербург. По данным Telegram-канала Mash, дроны могли запускать с сухогрузов в Балтийском море.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитом дроне ВСУ 23 августа. Вечером того же дня обломки БПЛА повредили здание жилого комплекса "Огни Залива" в Красносельском районе Петербурга.

По данным Mash, ВСУ могли использовать для запуска беспилотных летательных аппаратов и воздушное пространство Эстонии. Как сообщалось, обломки БПЛА обнаружил в воскресенье фермер из города Тартумаа. Ранее о найденных фрагментах дрона сообщили в Службе внутренней безопасности Эстонии. По предварительным данным, это украинский беспилотник, сбившийся с курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.