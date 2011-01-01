Собянин: Круглогодичные спортивные площадки нового формата создадут в Москве

В Москве будет создано еще 15 современных пространств для отдыха у воды. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале мэра Москвы. Зимой в этих пространствах будет каток и хоккейная площадка.

"Создать к предстоящему зимнему сезону первые 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Зимой они будут работать как каток и хоккейная площадка, летом — как поля для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон или футбол. Сделать 15 мест отдыха у воды нового формата к следующему лету. Там будут раздевалки с душевыми, настилы с шезлонгами и лежаками, кафе и пикниковые зоны, детские и спортивные площадки, очищенный белый песок. В ряде случаев планируется установка летних бассейнов", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 2011 года в Москве привели в порядок более 90 километров набережных. Так, завершен основной этап благоустройства набережной у станции "Спартак".