Площадь пожара у крымского села Мраморное выросла до 12 га

Возросла площадь ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма. Около села Мраморное горят 12 гектаров сухой растительности, огонь перекинулся на хозпостройки в садовом товариществе.

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России, пожар с сухой растительности частично перешел на хозпостройки в СНТ "Росинка". Жилые дома не пострадали.

К тушению пожара привлекли 163 человека и 44 единицы техники, включая два вертолета МЧС. О пожаре около села Мраморное Симферопольского района Крыма стало известно во вторник. Первоначально площадь возгорания оценили в 2 гектара, затем она увеличилась до 12-ти.