Обманутая жена Товстика винит в крахе семьи астрологов и эзотериков: "Съездил на ретрит и семейные ценности стали не нужны"

Елена Товстик пришла на шоу Андрея Малахова и рассказала, как лучшая подруга разрушил ее брак. 40-летняя женщина призналась, что никогда бы не подумала, что люди способны на такую подлость.

В начале августа в семье Дмитрия Диброва разразился скандал. Его 36-летнюю жену Полину поймали на измене с бизнесменом Романом Товстиком. Супруга телеведущего так влюбилась, что бросилась в новые отношения как в омут, наплевав даже на то, что у ее любовника шестеро детей. И Товстики, и Дибровы уже подали заявления на развод.

Диброва переехала от 65-летнего шоумена к 50-летнему миллиардеру. Полина обживает особняк, который для новой семьи купил Роман, не пожалев на уютное гнездышко 141 миллион рублей. Елена же осталась ни с чем, Товстик отобрал у нее троих детей, денег высылает только на минимальный набор продуктов, а из дома вывозит ценные вещи.

Как призналась Малахову жена бизнесмена, она до последнего надеялась сохранить семью. Предлагала мужу консультации у семейного психолога, взять время на раздумья. Даже когда скандал обсуждает все страна, Елена все еще готова принять супруга обратно, если он одумается.

"На него оказывает влияние сама Полина, потому что развод кроме Полины никому не нужен. Я могла еще два месяца с ним вести переговоры, но Полина топнула ногой и захотела — у нее день рождения, нужно обнулиться по астрологам, ей нужно, чтобы Роман меня за неделю просто уничтожил - и принес ей этот развод", — посетовала Товстик.

По словам Елены, Диброва даже шантажировала бизнесмена, мол, если он не готов уйти из семьи, то она закрутит роман с другим. Женщина уверяет, что еще прошлым летом в отношениях с мужем у нее все было хорошо. Но после Нового года Романа как подменили.

"И для меня это помутнение какое-то у Романа, я не могу в это поверить. Для меня он сейчас как заколдован. Он занимается эзотерикой. Мою старшую дочь подтянул в эту эзотерику, он не верующий человек, он верит в энергии, ездит на ретриты, может быть там он как-то ушел в этот астрал и семейные ценности стали не нужны…" — рассуждает Елена.

По словам обманутой жены, после ретритов Товстик сильно изменился. Он стал говорить, что брак — это не то, что ему нужно. "Последние месяцы от него звучало — я хочу быть счастливым. Счастливая семья, шестеро детей не делают счастливым. Я это связываю с эзотерикой, колдовством. У него появились секты какие-то, о которых я не знала", — поделилась жена миллиардера.