Грузии пообещали дать оружие, если она откроет второй фронт против России. О происходившем в 2022 году в Тбилиси рассказал мэр грузинской столицы, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

По словам представители Запада использовали в канцелярии премьер-министра угрозы, шантаж и оскорбления. Некие третьи лица в 2022 году убеждали кабмин в необходимости открыть второй фронт против России. Грузии обещали помощь во всем, в том числе выражали готовность поставить военную технику. Каладзе подчеркнул, что у Тбилиси есть доказательства этому, при необходимости власти будут действовать.

Протесты в Грузии не утихают по сей день с октября 2024 года. Оппозиционные партии, экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили и ее сторонники не согласны с результатами парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Эта политическая сила отказалась от курса на Евросоюз после проведения осеннего голосования, передает РИА Новости.