ВС России полностью лишили связи ВСУ в районе Константиновки

Участок обороны ВСУ в районе Константиновки в ДНР полностью лишен связи. Российские подразделения продвинулись вперед, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, поддержку штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск обеспечивали операторы ударных беспилотников и артиллерийские подразделения. На одном из участков обороны противника ВС России нанесли массированный комбинированный удар по средствам связи и радиоэлектронной борьбы.

Первый удар артиллеристы нанесли по установке РЭБ, "открыв небо" для операторов ударных БПЛА. Те, в свою очередь, точными ударами поразили остальные цели. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Нота", станция спутниковой связи Starlink и антенна управления вражескими БПЛА. В результате российские штурмовые подразделения продвинулись вперед, заняв позиции противника.