Анна Семенович огласила дату свадьбы с импозантным бизнесменом

Анне Семенович уже 45 лет, но замужем певица так и не была. Когда она встретила мужчину, с которым искренне захотела связать свою жизнь, оказалось, что у него уже есть жена.

Семенович представила возлюбленного в прошлом году. Она не стала прятать мужчину и делать из романа тайну. Анна честно рассказала, что счастлива в отношениях с бизнесменом из Германии Денисом Шреером, который разводится с женой. Тот факт, что мужчина оставил первую жену многих задел, певицу сочли разлучницей.

"Мужчина — не баран, его невозможно увести откуда-то. Обычно уходят оттуда, где уже плохо, где отношения себя изжили", — объяснила свою позицию Семенович.

Сам же Денис еще весной сообщил, что готов сделать Анне предложение. Но сразу пояснил, что пока не может позвать артистку замуж, ведь он еще не развелся с предыдущей женой. Бизнесмен уверяет, что с супругой его уже давно ничего не связывает, но так как брак зарегистрирован в Германии, расторгнуть его довольно трудно — на это требуется время и немалые деньги.

Хоть предложение бизнесмен певице еще не сделал, Семенович уже вовсю рассуждает о замужестве. Анна даже огласила дату свадьбы. "Наше с Денисом торжество должно состояться в следующем году. Дай Бог", - сказала певица в беседе с Ura.ru.

По словам бывшей "блестящий", на свадьбе она точно оторвется и не будет петь для мужа, чтобы не превращать праздник в работу. На торжество влюбленные хотят пригласить самых близких, а также друзей-артистов, которые в качестве подарка споют "по паре песен".

"Мне бы хотелось, чтобы на нашей свадьбе выступили Леша Чумаков, мои друзья „Иванушки International“, Брэндон Стоун", — поделилась Анна.