"Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США

Прием отправлений с товарами в США "Почтой России" временно приостановлен с 26 августа. Причина – отмена Вашингтоном беспошлинного режима и введение ввозных пошлин. Отправка корреспонденции в Штаты продолжается, уточнили в компании.

Почтовый оператор напоминает об указе американских властей об отмене льгот для почтовых отправлений из всех стран. Он с 29 августа приостанавливает беспошлинный режим и вводит ввозные пошлины на отправления с товарами.

Госкомпания напоминает, что все авиаперевозчики уже прекратили доставку почтовых отправлений с товарами в эту страну. Эта вынужденная мера - результат указа американских властей и неясной процедуры уплаты пошлин в Таможенной службе США. "Почта России" прилагает все усилия, чтобы возобновить почтовый обмен товарами, передает ТАСС.