В России по "гаражной амнистии" оформили 650 тысяч объектов

650 тысяч объектов оформили в России по "гаражной амнистии". Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил глава Росреестра Олег Скуфинский. Популярность у россиян пользуется ещё одна программа - дачная амнистия. Граждане до 31-го года по упрощенной схеме смогут зарегистрировать дом и участок.
Обсудили введение с 1 сентября новой нормы об установлении признаков неиспользования земель. Мера позволит бороться с захламленными участками и свалками. Также приоритетная работа у Росреестра и в новых регионах. На сегодняшний день там уже поставлено на учёт более 80% объектов. Неучтенные - свыше полумиллиона сооружений и 300 с лишним тысяч гектаров земли.
"Одна из самых значимых тем - это вопросы, связанные с деятельностью вашего агентства на территориях новых регионов страны: это Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Очень важно там инвентаризировать все объекты, обеспечить их кадастровый учёт и вообще гарантии прав собственности точно так же, как и по всей России. Это обеспечивается системой Росреестра", - отметил Мишустин.