В России по "гаражной амнистии" оформили 650 тысяч объектов

650 тысяч объектов оформили в России по "гаражной амнистии". Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил глава Росреестра Олег Скуфинский. Популярность у россиян пользуется ещё одна программа - дачная амнистия. Граждане до 31-го года по упрощенной схеме смогут зарегистрировать дом и участок.

Обсудили введение с 1 сентября новой нормы об установлении признаков неиспользования земель. Мера позволит бороться с захламленными участками и свалками. Также приоритетная работа у Росреестра и в новых регионах. На сегодняшний день там уже поставлено на учёт более 80% объектов. Неучтенные - свыше полумиллиона сооружений и 300 с лишним тысяч гектаров земли.