Гиды не хотели связываться с Натальей Наговицыной: вот почему год назад ей отказали в восхождении на пик Победы

В Киргизии спасают альпинистку из России Наталью Наговицыну, которая 12 августа сломала ногу при восхождении на пик Победы. Спортсменка уже две недели находится на вершине 7000 метров.

Спасатели предприняли несколько попыток вызволить россиянку, но потерпели неудачу. Ни вертолетом, ни пешком добраться до пострадавшей не удается. Когда Наталью пытался спасти альпинист из Италии, он получил обморожение и отек мозга, из-за чего скончался.

На сегодняшний день принято решение приостановить спасательную операцию. Якобы шансы найти альпинистку живой минимальны, а снять ее с пика практически нереально, поэтому было решено не рисковать. Родные же Натальи умоляют продолжить попытки вызволить ее с вершины.

Горный гид Артем Ценцевицкий рассказал, что в прошлом году Наговицына хотела подняться на пик Победы с его группой. Но тогда мужчина после пары дней тренировок отказал альпинистке в восхождении. "Я не готов брать людей, которые не до конца понимают, во что вписываются", — заявила гид.

Оказалось, что тогда Наталья пришла неподготовленной, были проблемы с ее снаряжением и физической формой. "Подойдя в первый лагерь, я сказал Наташе, что ее текущие физические способности не подходят для пика Победы и нужно сильнее готовиться. Наташа немного обиделась, я не стал брать с нее никаких денег. Собственно, мы и разошлись"", — рассказал альпинист.

Ценцевицкий запомнил, что Наговицына потом в лагере говорила другим спортсменам, что она готова к восхождению, но из вредности Артем ее не взял. Альпинистке с маниакальной страстью хотелось покорить именно эту гору. Такая фанатичность испугала гида.

"Для этой цели она готова использовать любые средства, и это внушало мнение о том, что это фанатичность. А фанатичность в любом деле не является адекватностью. У меня нет горы мечты, на которую я расшибусь, но залезу, и, мне кажется, это правильный подход. У Наташи была железная цель — Победа, она к ней шла любой ценой и, мне кажется, это неправильный подход, это страшно", — поделился альпинист с VOICE.

Ценцевицкий уверен, что Наталья скончалась несколько дней назад. Он убежден, что сейчас нет смысла рисковать еще чьей-то жизнью, чтобы забрать ее тело с вершины.