В Верховной раде Украины разоблачили ложь Генштаба ВСУ. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила в Telegram, что Генштаб – вруны. Нардеп опровергла заявления военных о том, что украинские войска якобы до сих пор удерживают Запорожское.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил о переходе Запорожского и Новогеоргиевки под контроль российских войск. Однако пресс-служба Генштаба ВСУ 26 августа заявила, что украинская армия якобы продолжает бои в этих населенных пунктах.

Как сообщалось, российские войска вышли на западные границы Донецкой народной республики и развивают наступление в Днепропетровской области. 25 августа Вооруженные силы России заняли расположенное на стыке ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей село Запорожское.