Вашингтон заявил о готовности обеспечить Украине послевоенный воздушный щит

США готовы предоставить разведывательные ресурсы и инструменты наблюдения на поле боя в рамках любого западного плана обеспечения безопасности послевоенной Украины. Вашингтон также готов принять участие в создании под руководством Европы системы украинской противовоздушной обороны, пишет Financial Times со ссылкой на знакомых с ходом переговоров Белого дома с руководством ЕС чиновников.

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам на прошлой неделе, что Америка будет участвовать в координации гарантий безопасности для послевоенной Украины. Этого потребовал Киев – там считают, что такой план предотвратит возможное нападение со стороны России после заключения любого мирного соглашения.

Официальные лица США в ходе многочисленных дискуссий говорили европейским коллегам, что Вашингтон готов предоставить "стратегические средства" - в том числе средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, командования и контроля, а также средства противовоздушной обороны.

Так называемая коалиция желающих, возглавляемая Великобританией и Францией, поклялась защищать послевоенную Украину от любой будущей российской агрессии. Но европейские официальные лица в частном порядке признали, что любое развертывание может быть осуществлено только при поддержке США для обеспечения возможностей, надзора и защиты европейских войск. Вашингтон уже поставляет Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Однако послевоенная поддержка будет включать в себя американскую авиацию, материально-техническое обеспечение и наземные радары для обеспечения бесполетной зоны.