71-летняя Любовь Успенская похвасталась точеной фигурой в купальнике: "Ну просто девочка!"

Певица Любовь Успенская в 71 год прекрасно выглядит. Исполнительница хита "Кабриолет" не скрывает, что во многом это заслуга пластических хирургов.

Во время отпуска, который она проводит у берега моря, певица показала фигуру в купальнике. Звезда шансона снялась на пляже в черном классическом бикини, а кадры опубликовала на своей странице в соцсети.

Поклонники Успенской пришли в восторг от ее вида, ведь Любовь Залмановна отлично выглядит для своего возраста. "Молодым фору даст!"; "Ну просто девочка!"; "Куколка, приятно взглянуть!"; "Красивый купальник, и фигура роскошная", — осыпали артистку комплиментами фанаты.

Однако некоторые пользователи Сети умудрились разглядеть шрамы на животе артистки. Предположительно, следы на коже могли остаться после пластических операций. Успенская сама рассказала, что ее стройная фигура – это заслуга хирургов. Любовь Залмановна даже жаловалась, что не все специалисты, к которым она попадала, выполняли свою работу добросовестно. Одного из врачей певица грозилась засудить.

К слову, понадобилась помощь пластических хирургов и дочери Успенской Татьяне Плаксиной. Несколько лет назад девушка упала с велосипеда и получила травму челюсти.