Экс-советника Трампа обвинили в раскрытии секретной информации

Джон Болтон в своей книге "Комната, где это произошло" занимался не просто пересказом сплетен. Получив аванс в 2 миллиона долларов экс-советник президента США опубликовал секретную информацию, касавшуюся политики Соединенных Штатов в отношении НАТО, Турции, Венесуэлы и КНДР. Об этом заявил старший советник американского лидера по торговле Питер Наварро.

Как отметил Наварро в статье для американского издания Hill, Болтон в книге делился информацией о разговорах в Овальном кабинете и вопросах национальной безопасности. Эти данные должны были оставаться секретными — либо по закону, либо в силу исполнительной привилегии.

По словам Наварро, Болтон описал дискуссии о том, как США могут подорвать власть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он раскрыл стратегию переговоров Вашингтона с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В книге содержатся секретные данные о случае с турецким лидером Эрдоганом, а также подробности закрытых консультаций США с Великобританией, Францией и другими партнерами по НАТО. Агенты ФБР 22 августа ворвались в дом Болтона для обысков в рамках расследования, касающегося нацбезопасности. В Белом доме уточнили, что оно было открыто несколько лет назад, но администрация бывшего президента США Джо Байдена закрыла его по политическим причинам.