Вика Цыганова схватилась за голову после отвратительной выходки Пугачевой: "Это уже край, ниже падать просто некуда"

Вику Цыганову возмутило поведение Аллы Пугачевой. Исполнительница считает, что Примадонна слишком сильно пытается понравиться "и нашим, и вашим", из-за чего выглядит глупо.

Накануне Пугачева поздравила фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука с наградой "Национальная легенда Украины", врученной ему лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Цыганова прокомментировала восхищение Примадонны артистом. Вика обратила внимание, что Алла Борисовна "села в лужу".

По словам артистки, поступок Примадонны – "это уже край, ниже падать просто некуда". Дело в о том, что Вакарчука недолюбливает украинский народ, ведь на концертах фронтмена группы "Океан Эльзы" военкомы устраивают облавы на мужчин.

"Но откуда об этом знать Пугачевой? На самом деле, ей глубоко плевать на "рабов и холопов". Что русских, что украинских. Она же считает народ быдлом и думает, что парой комментариев в поддержку украинских звезд сможет влюбить в себя публику. Получилось как всегда — села в лужу, одновременно показав всем свою истинную сущность", — заявила Цыганова в своем в Telegram-канале.