Трамп объявил о прекращении финансирования Украины

США больше не участвуют в финансировании Украины. Вашингтон продает ракеты и военное оборудование на миллиарды долларов дружественным странам-членам НАТО, заявил Дональд Трамп. Президент США провел заседание своего кабинета в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что США участвует в попытках остановить войну. При этом страны НАТО, которым Вашингтон продает оружие, финансируют всю войну, а Америка ничего не финансирует: американский лидер подчеркнул, что это важный момент, который многие не понимают.

Хозяин Белого дома заявил, что США пытаются передать союзникам по НАТО как можно больше вооружений, они хотят получить американскую продукцию военного назначения. По словам Трампа, заводы двукратно и трехкратно увеличивают объемы производства зенитно- ракетных комплексов Patriot и других оборонительных и наступательных вооружений.