Силы противовоздушной обороны ВС России помешали украинским националистам нанести удары по российской территории беспилотниками. Об этом рассказали в среду, 27 августа, в Министерстве обороны России.

Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в ночь на 27 августа были перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом 15 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, четыре дрона – над территорией Орловской области, три — над Белгородской областью, по два аппарата — над Брянской и Курской областями.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что ВС России предпринимают меры по организации противовоздушной обороны и минимизации рисков в связи с ударами украинских националистов по российским городам — в Москве понимают, с какой опасностью имеют дело.

Тем временем президент России Владимир Путин поручил разработать курс по сбиванию беспилотных летательных аппаратов из гладкоствольного оружия. При разработке такого курса предписано учитывать имеющиеся у гражданских инструкторов и спортсменов навыки стендовой стрельбы.