Когда и как русские незаметно подтянули к границам Купянска тяжелую артиллерию, бандеровцы понять не смогли. Но хорошо почувствовали разрывы реактивных снарядов на своих позициях. Укрепрайоны и опорные пункты ВСУ в северной части города буквально смело. В пролом просочились наши штурмовики. Завязались уличные бои. Но националисты спохватись поздно. Сегодня все кварталы на севере Купянска и большая часть промзоны уже заняты российскими подразделениями.

Еще несколько бронемашин и самоходных установок ВСУ потеряли в районе поселка Заречное в Донецкой республике. 50 процентов его территории сейчас находится под контролем наших бойцов. В развалинах напротив снайперы уничтожают пулеметные расчеты, гранатометчиков, сбивают вражеские дроны. Проще говоря, в прицел попадает все, что может помешать атакам мобильных огневых групп.

Этот участок ВСУ поручили оборонять наемникам. Мотивирующий ролик бойцы нашли в телефоне одного из убитых колумбийцев. Иностранцы из латиноамериканских стран учатся стрелять, преодолевать полосу препятствий. Главная мысль - русские всего боятся и бегут при первом же выстреле. Но каково было разочарование зарубежных "солдат удачи", когда все вышло с точностью до наоборот. Наши штурмовики огнем прижали бандеровцев вместе с иностранцами так, что в радиоэфире только слезы, нытье и вопли об эвакуации.

А вот уже те, кто активно зазывал наемников на Украину поохотиться на русских. Послушно выходят, руки за спину, сдаются. Кстати, это отделение захватили в плен всего двое наших штурмовиков.

Утром 27 августа с передовой пришли еще две важные новости. Наши десантники полностью окружили и начали разгром националистов в Камышевахе. А в Запорожской области полностью освободили от ВСУ поселок Плавни.