Представлены новые герои спецоперации.

Младший сержант Дмитрий Ермоленко с подчиненными сорвал попытку противника скопить резервы. Получив от разведки координаты, расчет гаубицы "Мста-С" под командованием Ермоленко уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Боевики лишились большого количества живой силы и техники.

Гвардии сержант Сергей Василистов отбил воздушное нападение неприятеля. Противник попытался атаковать нашу РСЗО "Град" с помощью FPV-дрона. Сергей поразил беспилотник из стрелкового оружия, не допустив потерь. А после артиллеристы реактивными снарядами ликвидировали вражеский пункт управления БПЛА.