Дочь Даны Борисовой вышла на связь после пластической операции: "Дышать тяжело, тошнит постоянно"

Дочь Даны Борисовой накануне 18-летия перенесла пластическую операцию. За четыре часа хирурги вылепили девушке новое тело.

Сейчас Полина восстанавливается, но уверяет, что чувствует себя удовлетворительно и даже записала несколько видео для соцсетей. "Дико неудобно спать в корсете. Когда он затянут очень сильно, дышать тяжело, тебя тошнит постоянно", — пожаловалась наследница телеведущей.

За год это вторая операция Полины, ранее она перенесла ринопластику. Девушка уверяет, что реабилитация после второго хирургического вмешательства идет легче. Хотя за несколько часов дочери Борисовой увеличили грудь, подкорректировали ягодицы, сделали модные "углы Джоли" и липоскульптурирование. "После ринопластики первая ночь была вообще адовая", — отметила девушка.

Полина поделилась, что под общим наркозом она быстро уснула и проснулась с ощущением, будто прошла всего секунда. "Говорят, что я сама залезла на каталку, сама в кровать легла. Но я этого не помню", — рассказала она.

Дочери Борисовой не терпится похвастаться результатом. Сама Полина уже видела, как все получилось, но из-за бандажей и корсетов не может показать маме и подружкам. "По фигуре пока непонятно, я еще отечная. Но грудь мне безумно нравится", — радуется девушка.