Атака на нефтепровод "Дружба" не стала бы возможной без ведома европейских чиновников из Брюсселя. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии. Петер Сийярто уверен, что этот вопрос возникал между украинским лидером Владимиром Зеленским и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Сийярто считает, что обсуждалась эта идея и с другими европейскими лидерами. Венгерский министр напомнил, что чиновники из Европейского союза постоянно общаются с Зеленским. Потом они пишут в социальных сетях, сколько времени они провели, разговаривая с ним – так что подрыв нефтепровода также обсуждался.

Глава МИД Венгрии добавил, что Еврокомиссия в начале года письменно обещала защищать инфраструктуру, критическую для энергоснабжения стран ЕС. Тем не менее, после атак на "Дружбу" ЕК никак не отреагировала, передает РИА Новости.