Крест лежит на земле, вокруг мусор и кошачий корм: вот как выглядит могила Паши Техника спустя 4 месяца после похорон

Паша Техник умер 5 апреля в Таиланде. Рэпер 10 дней провел в коме, но спасти его так и не удалось. Музыканту было 40 лет. Похоронили Техника на Николо-Архангельском кладбище в Москве 11 апреля, однако панихиду превратили в вакханалию.

Поклонники Паши лезли на забор храма, в котором шло отпевание, изрисовали стены домов во всей округе, а ближайшие магазины пришлось закрыть в целях безопасности. На кладбище безумие продолжилось. Люди прямо на погосте распивали спиртные напитки, к могиле усопшего несли таблетки и устраивали фотосессии. По неофициальным данным, проводить Техника в последний путь пришло около 8 тысяч человек.

Не прекратились шабаши у могилы артиста и спустя четыре месяца после его смерти. Вдова музыканта Ева Карицкая рассказала, что поклонники продолжают устраивать безобразие на кладбище. Люди несут на могилу Паши спиртное и бросают бутылки прямо у фотографии рэпера, оставляют мелкие деньги и сигареты, разбрасывают мусор.



Накануне Ева приехала на Николо-Архангельское прибраться на могиле любимого и обомлела. Помимо уже привычного мусора на этот раз она обнаружила кошачий корм и цветок, к которому были примотаны изолентой волосы. Карицкая считает, что на могиле проводят магические ритуалы, народят порчу.

Вдова обратилась к поклонникам Техника с просьбой прекратить безобразие. Ева уверяет, что убирать весь мусор приходится ей или маме Паши, а если кто-то хотел сделать зло своему недругу, то родственники музыканта все несчастья "забрали на себя", прикоснувшись к заговоренным предметам.

Карицкая разместила фотографии могилы Техника. На снимках она показала не только мусор, но и крест, лежащий на земле. Видимо, его сняли, так как началась подготовка к установке памятника.