Истребители ВВС Германии поднялись на перехват российского разведчика

Истребители Военно-воздушных сил Германии поднимались в воздух из-за появления российского разведывательного самолета Ил-20М над Балтийским морем. Немецкое агентство DPA сообщает об этом со ссылкой на представителя ВВС ФРГ.

По данным агентства, два истребителя Eurofighter вылетели с авиабазы в Лаге. Утверждается, что российский самолет находился в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами, а экипаж Ил-20М не выходил на связь.

Ситуация в Балтийском регионе в последнее время обострилась. Агентство напоминает, что истребители ВВС Германии уже десятый раз за год поднимаются в небо при подобных условиях.