Трамп рассчитывает "очень быстро" урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского невиновным в отсутствии явного движения к миру на Украине. Об этом 26 августа американский лидер сказал во время заседания кабинета министров США.

"Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое", сказал президент Трамп, комментируя урегулирование конфликта на Украине. Он напомнил свою позицию, согласно которой необходима встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Президент США отметил, что он ладит с Зеленским, потому что Вашингтон "больше ничего не платит" Киеву.

"У меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. Очень-очень хорошие. Опять же, это положительный момент", — добавил Трамп про свои отношения с российским лидером.

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча президента РФ с Зеленским не запланирована.