Трамп рассчитывает "очень быстро" урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского невиновным в отсутствии явного движения к миру на Украине. Об этом 26 августа американский лидер сказал во время заседания кабинета министров США.

"Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое", — сказал президент Трамп, комментируя урегулирование конфликта на Украине. Он напомнил свою позицию, согласно которой необходима встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Президент США отметил, что он ладит с Зеленским, потому что Вашингтон "больше ничего не платит" Киеву.

"У меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. Очень-очень хорошие. Опять же, это положительный момент", — добавил Трамп про свои отношения с российским лидером.

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча президента РФ с Зеленским не запланирована.