Россия недовольна расследованием дела о "Северных потоках", сообщил Полянский

Россия недовольна ходом расследования по делу о подрыве "Северных потоков". Об этом 26 августа заявил исполняющий обязанность постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что Россию держат "в неведении" касательно расследования терактов.

Полянский подчеркнул, что расследовательный процесс идет не в том направлении.

"Направление, в котором всё движется, — сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом, и представить нам неких козлов отпущения, которые, может, были причастны к этому преступлению, но не могли совершить его в одиночку. <...> Мы недовольны этим. Мы хотим, чтобы все поняли, что международное расследование этого дела очень важно. Это важно не только для России, не только для Германии, <...> но также для того, чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем", — приводит слова Полянского российское информагентство ТАСС.

26 августа в Совете безопасности ООН заявили о проведении срочного расследования по запросу России, посвященного терактам на нитках газопровода "Северный поток". Ранее в Италии по запросу немецкой прокуратуры был арестован 49-летний украинец Сергей Кузнецов, который, по версии следствия, являлся координатором диверсии.