На юге Сахалина жителей эвакуируют из-за паводка. После проливных дождей из берегов вышла река Казачка, затопив село Колхозное.

Сотрудники МЧС с помощью спецтехники уже вывезли 37 человек. Спасатели оказывают адресную помощь и убеждают людей покинуть опасную зону. Но многие уезжать отказываются. Уже подтоплены около 70 домов, разрушен автомобильный мост, в районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Несколько селей сошли на дорогу из Невельска в Горнозаводск, два участка пришлось перекрыть, идут восстановительные работы.