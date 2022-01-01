Полянский предупредил о возможных "рецидивах" ситуации с "Северными потоками"

В Нью-Йорке прошло заседание Совета безопасности ООН, созванное по запросу России. Тема обсуждения - ход расследования терактов, совершенных три года назад на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море.

На этой неделе в Италии по запросу прокуратуры Германии был арестован гражданин Украины, которого подозревают в организации диверсий. Однако Москва обращает внимание на затягивание хода немецкого расследования и его непрозрачность. Как отметил на заседании наш представитель Дмитрий Полянский, на Западе спешат заявить о том, что подрыв газопровода осуществили по собственной инициативе некие подводники-любители. Но эта версия не только совершенно абсурдна, но и ставит под угрозу безопасность всей подводной инфраструктуры.

"Из-за их сопротивления идее международного расследования и навязывания версии с водолазами-дилетантами Совет по-прежнему вынужден терять время и не может принять никаких мер в отношении реальной угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные деструктивные действия в отношении трансграничной подводной энергетической инфраструктуры. Вдумайтесь, какой вдохновляющий сигнал посылает бездействие Совета террористическим организациям, которые мало того, что фактически получили готовую инструкцию, как организовать подобный подрыв, но и видят, что никакой вменяемой реакции от международного сообщества на это не будет, как не будет и никакой ответственности для заказчиков. Если никакого прогресса в обсуждении темы "Северных потоков" в Совете не будет, не исключены рецидивы в других регионах мира", - сказал Дмитрий Полянский, и. о. постоянного представителя России при ООН.

Взрывы на двух подводных газопроводах - "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" - произошли в сентябре 2022 года. Трубы были сильно повреждены, поставки российского газа в Германию пришлось прекратить. Генпрокуратура нашей страны инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ничего не получила.

Свое расследование ведет Германия. Там, судя по последним заявлениям, склоняются к версии, что подрыв был совершен некоей украинской диверсионной группой. Арестованный гражданин Украины пока находится под арестом в Италии. Вопрос о его экстрадиции суд, как ожидается, рассмотрит в начале сентября.