Растет число жертв масштабных наводнений в Индии

В Индии растет число жертв масштабных наводнений, вызванных муссонными дождями. Пять человек погибли и десять пострадали в результате схода оползня в Кашмире.

Из-за резкого подъема уровня воды в реках многие поселения оказались заблокированы. На дорогах постоянные обвалы. С начала месяца стихия унесла жизни не менее 60 граждан страны.

Еще почти 400 погибли в Пакистане. И ситуация там продолжает ухудшаться. Накануне в Дели предупредили Исламабад о сбросе воды из переполненных водохранилищ в приграничные районы. Это стало первым официальным контактом между странами с начала вооруженного конфликта в мае. В пакистанской провинции Пенджаб объявлен высший уровень опасности, эвакуированы 150 тысяч человек.