Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Ильи Борисенкова

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 8-летнего Ильи Борисенкова. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Илье провели трансплантацию костного мозга, но начались осложнения - у ребенка был септический шок. Врачам удалось спасти Жизнь мальчика. И теперь срочно необходима терапия редким препаратом, чтобы детский организм начал восстанавливаться после такого тяжелого инфекционного периода. Стоит лекарство более полутора миллионов рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно требуется помощь. Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!