Саперы продолжают расчищать поля и населенные пункты Белгородской области

В Белгородской области саперные группы представительства Международного противоминного центра продолжают расчищать поля и населенные пункты от взрывоопасных предметов.

Военные инженеры находят в приграничье штатные боеприпасы, поставляемые в том числе странами НАТО, мины с дистанционным управлением, артиллерийские снаряды, самодельные взрывные устройства, кассетные бомбы.

Особое внимание во время работы группы уделяют гражданской инфраструктуре, дачным участкам, лесным дорогам. Встречаются и неразорвавшиеся сбросы с вражеских беспилотников. А сбросы, по словам саперов, бывают часто, почти каждый день.