Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Юпитер подсветит тему общих финансов. Может, пора перестать стесняться обсуждать деньги с партнером и смело говорить то, что вы думаете?

Тельцы

Ваши отношения с кем-то важным нуждаются в перезагрузке. Иногда достаточно одного разговора, чтобы все засияло по-новому – подумайте об этом.

Близнецы

День подскажет, как изменить свои рутины, чтобы улучшить здоровье. Возможно, вы осознаете, что именно мешает вам сохранять хорошую форму.

Раки

Юпитер в вашем знаке дарит светлые эмоции и вдохновение. А вот Лилит добавляет пикантности: вы можете открыть в себе что-то новое, неожиданное.

Львы

Домашние дела сегодня пойдут не по плану. Возможно, вы найдете старую вещь, о которой давно забыли или узнаете что-то новое о своих предках.

Девы

День идеально подходит для разговоров и переписок, в которых можно сказать чуть больше, чем обычно. Лилит подарит смелость, а Юпитер - обаяние.

Весы

Звезды помогут понять, чего вы действительно хотите. И это не только про вещи, но и жизненные цели. Может, пора признать, что они изменились?

Скорпионы

Лилит в вашем знаке делает вас честными с собой. А Юпитер добавляет мягкой силы: все, что вы сегодня начнете, может вырасти в нечто важное.

Стрельцы

Внутренние инсайты сегодня мощнее любых новостей. Вас ждет день откровений и глубоких мыслей - выключите лишние звуки и прислушайтесь к себе.

Козероги

Вас могут пригласить в новую компанию или вы сами окажетесь в центре событий - так что не сидите дома. Знакомства будут неслучайны.

Водолеи

В карьере или рабочих делах сегодня прояснятся некоторые нюансы. Юпитер поможет распутать то, что казалось сложным. Будьте готовы узнать правду.

Рыбы

День мечтателей и смельчаков. Многие представители знака решатся сегодня на что-то новое в учебе или путешествиях - и никто об этом не пожалеет!