Застрявшая на пике Победы россиянка Наговицына признана пропавшей без вести

Россиянка Наталья Наговицына, которая не может выбраться с пика Победы, официально признана пропавшей без вести. Об этом рассказал в среду, 27 августа, начальник управления по работе со СМИ и населением Министерства по чрезвычайным ситуациям Киргизии Адиль Чаргынов.

Как пояснил Чаргынов, согласно законодательству Кыргызстана, если невозможно узнать, жив ли человек и что с ним происходит, он автоматически считается пропавшим без вести: "А как вы знаете, добраться туда и узнать, жива ли она (Наговицына) или уже нет, сейчас невозможно".

Также специалист рассказал, что погибших альпинистов в районе пика Победы в Киргизии может быть больше, чем считается, поэтому МЧС республики "поднимает базу данных" совместно с Министерством внутренних дел, сообщает ТАСС.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что российская дипмиссия в Киргизии и центральный аппарат МИД делали все возможное для активизации усилий по спасению соотечественницы, как только стало известно о случившемся с ней.

Также сообщалось, что спасение Наговицыной может недешево обойтись ее семье — женщина перед восхождением купила лишь базовую страховку, которая покрывает расходы всего на 35 тысяч долларов. При этом уже 21 августа затраты на спасение россиянки оценивали в 58,8 тысячи долларов.