Дибров годами терпел измены жены Полины: вскрылась печальная правда о 65-летнем ведущем

Дмитрий и Полина Дибровы подали на развод. О своем решении супруги объявили мило улыбаясь в камеру, как будто расходится чужие люди, которых давно ничего не связывает. Народ очень удивило такое спокойствие и практически безразличие Дибровых. Однако теперь вскрылась информация, которая объясняет такое поведение.

Жена любовника Полины, а по совместительству ее подруга и кума, Елена Товстик пришла на шоу Андрея Малахова и рассказала, как развивался роман Дибровой с ее мужем. Оказывается, 65-летний телеведущий годами терпел измены жены с Романом Товстиком. Полина еще восемь лет назад любила другого.

Сама Диброва ранее намекала, что с семьей Товстиков у нее необычные отношения. С 2017 года Полина резко оборвала общение с Еленой, но продолжила пересекаться с Романом. "Мы практически девять лет не взаимодействовали. Я не общаюсь с Еленой Товстик", — рассказывала жена телеведущего.

И тут же Полина заявила, что от Дмитрия она не скрывала чувства к другому мужчине. "Он знал сразу, когда мы только начали сближаться", — раскрыла печальную правду Диброва.

Интересно, что несколько лет назад шоумен в интервью спокойно рассуждал, что у Полины вполне может появиться новый мужчина и даже моложе, чем он. Правда, тогда Дмитрий уверял, что делает все, чтобы соответствовать ожиданиям молодой супруги. "Думаю ли я, что не случится? Он может случиться! Я допускаю это. Нравится ли мне это? Нет, конечно! Что я для этого делаю, а вы у нее спросите. Нужно ежесекундно быть незаурядным мужчиной", — делился Дибров.

Пока выходит так, что в истории с крахом семей Дибровых и Товстиков действительно обманутой оказалась лишь Елена. Предательство мужа и кумы стало для мамы шестерых детей сокрушительным ударом.

"Я бы подумала на кого угодно, только не на Полину. Никогда в жизни не поверила бы, что она может так предать меня, да и муж тоже. Пусть была бы другая… Но я приводила ее в дом, делилась, возила на курорты, отдавала всю себя. Близкие меня предали…" — со слезами на глазах поведала она.